رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أون لاين».. مناقشة «أطياف كاميليا» بنادي القراء المحترفين

الأحد 22/مارس/2020 - 08:17 م
أطياف كاميليا
أطياف كاميليا
نضال ممدوح
طباعة
تعقد أمسية ثقافية في الثامنة مساء يوم 28 مارس الجاري٬ لمناقشة رواية "أطياف كاميليا" للروائية نورا ناجي، والصادرة عن دار الشروق "أون لاين"، في إطار تنفيذ أولي فعاليات مبادرة جروب نادي القراء المحترفين في محاولة للتغلب على توقف الأنشطة الثقافية٬ خلال فترة الحجر الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تبدأ المناقشة من خلال تقنية اللايف على الجروب، ومتابعة التعليقات٬ التي سترد عليها الكاتبة من خلال اللايف لمدة ساعة.

وجاء علي الغلاف الخلفي للرواية: "تتمسَّك كاميليا بروايتها فلا يصدقها أحد، لقد رأت عمتها تذوب أمامها في المرآة، بينما يتمسَّك الأهل بقصتهم؛ هربت العمة من المنزل لتتخلَّص من حياة مثقلة بالخطايا.
وحين تعثر كاميليا على أوراق العمة ومذكراتها، تنكشف أمامها حقيقة ما جرى، تتجلى جذور الأوجاع التي أدت لاختفائها الغامض، هي المرأة التي كانت تضجّ بالحياة والأحلام الكبرى، حتى وقعت في الحب".

الرواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع في فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات وبداية الألفية بإيقاعها الخاص، وتسعى لاستجلاء صورة أرواحنا الحقيقية، لا تلك التي تطلّ علينا عبر انعكاسات المرآة.

موضوعات متعلقة

السيسى لـ«المشككين»: «إنتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا؟»

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

دعاء السيسى لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

«العربية»: إصابة «ميركل» بكورونا

114 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في نيويورك

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

«سمير وهبة» زوجان كفيفان يواجهان الحياة بصناعة البامبو

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

«أون لاين».. مناقشة «أطياف كاميليا» بنادي القراء المحترفين

بسبب «كورونا».. 20% خصومات على كتب «خان»

بسبب كورونا.. منشورات الربيع توفر إصداراتها مجانًا عبر «رفوف»

«كل يوم كتاب».. مبادرة لاستغلال وقت الفراغ بعد أزمة «كورونا»