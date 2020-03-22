«أون لاين».. مناقشة «أطياف كاميليا» بنادي القراء المحترفين

تعقد أمسية ثقافية في الثامنة مساء يوم 28 مارس الجاري٬ لمناقشة رواية "أطياف كاميليا" للروائية نورا ناجي، والصادرة عن دار الشروق "أون لاين"، في إطار تنفيذ أولي فعاليات مبادرة جروب نادي القراء المحترفين في محاولة للتغلب على توقف الأنشطة الثقافية٬ خلال فترة الحجر الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تبدأ المناقشة من خلال تقنية اللايف على الجروب، ومتابعة التعليقات٬ التي سترد عليها الكاتبة من خلال اللايف لمدة ساعة.وجاء علي الغلاف الخلفي للرواية: "تتمسَّك كاميليا بروايتها فلا يصدقها أحد، لقد رأت عمتها تذوب أمامها في المرآة، بينما يتمسَّك الأهل بقصتهم؛ هربت العمة من المنزل لتتخلَّص من حياة مثقلة بالخطايا.وحين تعثر كاميليا على أوراق العمة ومذكراتها، تنكشف أمامها حقيقة ما جرى، تتجلى جذور الأوجاع التي أدت لاختفائها الغامض، هي المرأة التي كانت تضجّ بالحياة والأحلام الكبرى، حتى وقعت في الحب".الرواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع في فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات وبداية الألفية بإيقاعها الخاص، وتسعى لاستجلاء صورة أرواحنا الحقيقية، لا تلك التي تطلّ علينا عبر انعكاسات المرآة.