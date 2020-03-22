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زوجة الممثل إدريس ألبا: لست نادمة على مخالطة زوجي وإصابتي بكورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:16 م
ادريس البا وزوجته
ادريس البا وزوجته
سناء إسماعيل
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أعلنت سابرينا ألبا، زوجة الممثل إدريس ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس.

وكانت سابرينا قد تعرضت لانتقادات لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، مما قد يعرضها للإصابة بالمرض.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قول سابرينا حينما دافعت عن قرارها البقاء بجانب زوجها: "أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بغريزة الزوجة التي دعتنني لدعمه ورعايته".

ودافعت سابرينا، عن قرار بقائها معه وبقربه رغم إصابته: "لست نادمة، أردت البقاء معه وأن أمر بما سيمر به.. نحن موجودان لبعضنا البعض ليس فقط في فتراتنا الجميلة، أنما في فتراتنا الصعبة أيضًا".

وقالت سبرينا في حوار مع الإعلامية أوبرا وينفري، عبر برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الانترنت أمس السبت: "لقد اكتشفت إنني مصابة بفيروس كورونا، ولم أشعر بأي أعراض إلى الآن".

وقال إدريس: "لم أعان من أي أعراض كبيرة وأشعر إنني على ما يرام، وأنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملين للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة".

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