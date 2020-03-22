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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأوقاف الفلسطينية: إغلاق مؤقت وتعليق للصلاة بالمسجد الأقصى

الأحد 22/مارس/2020 - 08:14 م
مجلس الأوقاف والشؤون
مجلس الأوقاف والشؤون
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أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداءً من فجر يوم غد الإثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مجلس الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أنه عقد جلسة طارئة استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الإجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة.

وأضاف البيان أن تعليق حضور المصلين إلى الأقصى سيبدأ فجر يوم غد الاثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الآذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.

وقال المجلس في بيانه نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أننا اضطررنا لذلك حفاظا على حياة وصحة المواطنين وصونا للنفس البشرية، واستجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي، وأهاب بالمواطنين تفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، ويحثهم الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي.

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