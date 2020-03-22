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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: العالم قبل كورونا حاجة وبعده حاجة تانية

الأحد 22/مارس/2020 - 08:12 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم بعد أزمة فيروس كورونا سيختلف عنه قبل الأزمة، مضيفًا: "سنشاهد دولًا تنهار وأخرى تصعد، اقتصادات تصعد واقتصادات تنهار".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العالم ما قبل كورونا حاجة، وما بعد كورونا حاجة، سنرى حكومات تسقط".

ووجه موسى، نداءً للمواطنين، بالاستمرار في التعاون لتجاوز أزمة فيروس كورونا، مردفًا:"الإنقاذ سيتم بفضل حضراتكم والحكومة والأجهزة، زي ما وقفتوا مع البلد في 30 يونيو، حافظوا على بلدكم، الدولة تقدر تتحكم في وضع يؤثر على العالم، بسبب تعاونكم".

وأكد أحمد موسى، أن الالتزام أمر ضروري لمواجهة خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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