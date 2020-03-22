المسماري: الميليشيات الإرهابية تخترق الهدنة جنوب طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، في بيان له، أن الميليشيات الأرهابية تخترق الهدنة في منطقة الهيرة جنوب طرابلس وتقصف مواقع قوات الجيش الوطني بالمدفعية.وكان المسماري في وقت سابق من اليوم، قد أعلن أن القوات التركية نفذت هجوما فاشلا على قوات الجيش، وتم تدمير مدرعة تركية من طراز "ACV-15" حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوت المسلحة العربية الليبية.وأشار إلى ان الجيش عرض على قوات الوفاق استلام المدرعة وجثث القتلى بداخلها، ولكنهم رفضوا استلامها بحجة انها مدرعه تركية والجثث بها غير ليبية، مطالبا السلطات التركية بأن تتواصل مع قيادة الجيش لاستلام المدرعة التركية والجثث بداخلها.