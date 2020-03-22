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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طبيبة فلسطينية تغني لـ «كورونا» (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 08:06 م
طبيبة فلسطينية
طبيبة فلسطينية
أمير محمد خالد
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بدأ عرض كليب "هلكونا بالكورونا" منذ ساعات قليلة على "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان وغناء الدكتورة الفلسطينية أروى الشاعر، استشاري أمراض القلب والباطنية، وتوزيع جورج جميل وهندسة الصوت جرجس صبحي وإخراج مراد شريف.

وقالت الدكتورة أورى عن سبب تقديمها هذه الأغنية: "أنا أعشق الموسيقي وعلى دراية كاملة بأنها أسرع وسيلة محببة من الجميع لإيصال أي رسالة لأكبر عدد من الناس، وحزنت بشدة من حالة الخوف والهلع التي أصابت كل من حولي سواء من أصدقاء أو من يعملون معي في العيادة، فكتبت الكلمات ولحنتها علي البيانو وصورتها فيديو وأرسلتها لجورج جميل".

وأَضافت: "فوجئت بإعجابه بالأغنية واللحن، وشجعني علي نشرها وطلبت منه أن يوزعها موسيقيًا، وسيتم عرض كليب للأغنية خلال ساعات قليلة بمساعدة المخرج مراد شريف والذي شاركني فيها بالغناء أيضا".

وأكدت: "كإنسانة قبل كوني طبيبة أتمني أن كل العالم يفيق من هذه الغفوة بقوة ويتحد الآن من أجل صحة أفضل وخلق عالم أكثر سعادة من أجل أطفالنا، وحتي يمكننا القضاء علي فيروس الكورونا في كل أنحاء العالم".

وتقول كلمات الأغنية:
هلكونا بالكورونا
دبحونا بالأخبار
شلوا حركة العالم
بهيستيريا الكورونا
إضحك كل معكرونة
وإنسى هل كورونا
كل ثومة ومعها بصلة
وخدلك معهم ليمونه
روق مزاجك يلله
خلي المناعة تقوى
إبعد عن كل الزحمة
واقضي عالكورونا

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