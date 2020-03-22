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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بث مباشر حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز
الأحد 22/مارس/2020 - 08:05 م
محمود عرفات
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ينقل لكم موقع "الدستور"، حلقة جديدة من
برنامج
"
90 دقيقة
"، مع الدكتور
محمد الباز
، على شاشة
المحور
.
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