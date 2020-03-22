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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رحلة استثنائية لإعادة 150 مصريًا من بريطانيا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:05 م
رحلة استثنائية لمصر
رحلة استثنائية لمصر للطيران
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سيرت البعثة الدبلوماسية المصرية في لندن رحلة استثنائية لمصر للطيران اليوم الأحد 22 مارس الجاري، لإعادة 150 من المصريين الموجودين فى بريطانيا والراغبين فى العودة إلى مصر.

وأقلعت الرحلة الاستثنائية بعد ظهر اليوم من مطار هيثرو متجهة إلى مطار القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، والسلطات البريطانية.

وقال السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، إن تسيير رحلة مصر للطيران الاستثنائية من مطار هيثرو إلى القاهرة جاء في ضوء رغبة عدد من المصريين ببريطانيا في العودة إلى أرض الوطن، معربًا عن الشكر والتقدير للاستجابة السريعة للسلطات المصرية المعنية لتسيير الرحلة الاستثنائية، بما يؤكد حرص الدولة الشديد على توفير كافة سبل الدعم لأبنائها فى الخارج، ومساعدتهم فى التغلب على ما يواجههم من صعوبات بسبب وباء الكورونا وتداعياته.

وأشاد السفير، بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلتها شركة مصر للطيران فى تسيير الرحلة الاستثنائية وترتيبها فى وقت قياسي، فضلًا عن التنسيق المتواصل الذي تم مع السلطات البريطانية لانتهاز الفرصة لنقل أيضًا عدد من المواطنين البريطانيين من القاهرة إلى لندن على نفس الرحلة، مؤكدًا استمرار البعثة المصرية بلندن فى جهودها لمتابعة أحوال المصريين في بريطانيا، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عديدة نتيجة تفشي وباء كورونا.

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