نسرين طافش تبرز أنوثتها على «إنستجرام»

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستان باللون الفضي اللامع فوق الركبة، واعتمدت على مكياج صارخ، حيث وضعت اللون الأحمر الناري في الشفاه مع رسم عينيها بالكحل الأسود والماسكرا.كما اعتمدت تسريحة شعر ناعمة حيث تركت خصلات شعرها البني مسندل على كتفيها بطريقة انسيابية تخطف الأنظار، وتألقت ببعض الإكسسوارات البسيطة في اليد والأذن لاستكمال إطلالتها الأنثوية.يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية، مسلسل "ختم النمر"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني وميرهان حسين، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.