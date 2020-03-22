أحمد موسى: عزمي بشارة لن يدفع رواتب للمصابين بكورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عزمي بشارة، أخبر العاملين في القناة التي يترأسها في لندن والممولة من الدوحة، أن من يصاب بفيروس كورونا لن يحصل على راتبه، وإنما سيحصل ما نص عليه القانون الإنجليزي، وهو 90 جنيه استرليني في الأسبوع.وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قال للي يتصاب لن ندفع مرتبك سندفع ما ينص عليه القانون الإنجليزي، منتهى الندالة والخسة".ولفت موسى، إلى أن هاشتاج #قطر_بؤرة_كورونا أصبح هاشتاج رقم واحد على تويتر قطر، وقالوا إن حكومة الدوحة فصلت العمال بعد انتشار الوباء بينهم، ما أدى لانتشار الفيروس.