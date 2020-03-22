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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تنهي خدمة إمامين بالشرقية تنفيذًا للأحكام القضائية

الأحد 22/مارس/2020 - 08:02 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أنهت وزارة الأوقاف خدمة إمامين بمديرية أوقاف الشرقية بناءً على أحكام قضائية، حيث قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف -طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية- بإنهاء خدمة كل من: محمد يوسف أحمد متولي (إمام وخطيب بأوقاف الشرقية)، وعمر محمد محمد مصطفى (إمام وخطيب بأوقاف الشرقية).

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة محمود مصطفى محمود أحمد كاتب شئون إدارية رابع بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لانقطاعه عن العمل، ومن تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بأي جهة من جهات الأوقاف.

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