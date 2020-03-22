الجزائر: 100 مليون دولار لاستيراد مستلزمات مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ 100 مليون دولار بشكل عاجل، لاستيراد كل المواد الصيدلية، والملابس الواقية، وأجهزة التحليل، بالعدد الكافي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وطالب الرئيس تبون، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء الجزائري اليوم، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، بإشراك البعثات الدبلوماسية في البحث عن مصدري هذه المستلزمات عبر العالم.ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيع هذه المستلزمات على الأطباء، والممرضين، ورجال الصحة لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة، كما أمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها والعمل على التنسيق الدائم فيما بينها.وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فإن الرئيس الجزائري، قرر تخفيض قيمة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية الحكومة ب 30% دون المس بأعباء الرواتب، والتوقف عن إبرام عقود الدراسات، والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.وأضاف البيان، أن "تبون" قرر أيضا تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها باستثناء المناطق العشوائية، والمشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في ولاية الجلفة.وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون قرر الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا فيروس والأمراض الوبائية بصفة عامة، والإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع التربية والتعليم.