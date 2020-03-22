تأجيل تغيير قوات «يوناميد» في دارفور بسبب كورونا

أرجأت السلطات السودانية بولاية شمال دارفور (شمال غرب السودان)، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، تغيير القوات الأممية بالولاية في الوقت الراهن، إلى جانب تقييد حركتها داخل المدن ووسط المجتمعات، لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.وعقد اجتماع موسع بمقر الأمانة العامة لحكومة شمال دارفور بالفاشر، اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام للحكومة؛ ممثل الوالي محمد إبراهيم عبدالكريم- أكد فيه الطرفان تقييد حركة القوات ومنع الازدحام من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وأفراد البعثة.وقال ممثل والي شمال دارفور، إن الأوضاع الصحية مستقرة بجميع المناطق ومعسكرات النازحين، مؤكدا عدم وجود أية حالة اشتباه بكورونا.وطالب القيادات التنفيذية بضرورة تقديم الدعم الفني واللوجستي لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في سبيل الوقاية، ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة وتجنب الازدحام والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة لتجنب انتشار الوباء.