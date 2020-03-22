إصابة وزيرة فرنسية بكورونا

أفادت مصادر فرنسية، مساء الأحد، بإصابة وزيرة الدولة الفرنسية لشئون البيئة، إيمانويل فارجون، بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".يذكر أن السلطات الفرنسية، أعلنت أمس، عن تسجيل 112 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، مما رفع عدد الوفيات إلى 562 حالة، بخلاف ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 14459 حالة حتى أمس.وذكرت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، في وقت سابق أنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة بكورونا من جزيرة كورسيكا إلى مستشفيات في البر الرئيسي.