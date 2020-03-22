رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس البورصة لـ«الدستور»: دعم الرئيس رسالة ثقة باستقرار السوق والتداولات

الأحد 22/مارس/2020 - 07:01 م
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة
اكرم عمران
طباعة
قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة، أمرا يعكس إدراك القيادة السياسة بأهمية مؤسسات الدولة الاقتصادية، ودعم كافة القطاعات، بالاضافة لكونها رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات المختلفة باستقرار الأسواق وقيمة الشركات المقيدة بالسوق.

وأضاف «فريد» في تصريحات لـ«الدستور» أن أهمية المبادرات تكمن في التركيز على صناعة الأسواق بصفة عامة وهو المطلوب خلال الفترات المخلتفة خاصة تلك التي تتعرض خلالها الأسواق لأزمات، موضحا أن جاهزية المؤسسات بالدولة لصناعة الأسواق يعد أمرا في غاية الأهمية، لضمان استقرار التداولات واستمراريتها بما يسمح بخلق سوق منتظم، بغض النظر عن عمليات تسعير الأسهم.

ولفت رئيس البورصة إلى أن تصريحات الرئيس السيسي المدعومة بمبادرات البنك المركزي نتيجة لضمان استقرار الأسواق، خاصة بعد العواصف التي ضربت الأسواق العالمية على خلفية تفشي فيروس كورونا، وأثر ذلك على اقتصاديات دول العالم المختلفة، مشددا على أن تلك التحركات تعكس إيمان الدولة بمقدرات البورصة وشركاتها المختلفة.

وأكد فريد أن المبادرات المختلفة سواء التي جرت الأسبوع الماضي بضخ 3 مليارات جنيه، أو التي أعلن عنها الرئيس اليوم تؤكد الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.

ولفت إلى أن الإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي والبنوك المصرية سبقها أيضا إعلان الكثير من الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة عن شراء أسهم خزينة وهو الأمر الذي يعكس أيضا إيمان هذه الشركات بقوتها وأدائها المالي الجيد.

وأوضح أن نحو 15 من الشركات المقيدة بالبورصة انتهت من كافة الإجراءات لشراء أسهم خزينة من خلال البورصة وهناك نحو 3 شركات أخرى من المتوقع أن تعلن عن هذه الخطوة ليصل إجمالي الأسهم المطلوب شرائها إلى نحو 400 مليون سهم، ما يؤكد أن هذه الشركات لديها قناعة بأن الهبوط الحالي للأسهم لا يعدو مجرد كونه أمرا وقتيا.

وأكد فريد أن هذا التوجه من قبل الشركات المقيدة بالبورصة بمثابة رسالة إيجابية للمستثمرين بأن وضع الشركات جيد وأدائها المالي قوي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيسهم في خفض التكلفة على الشركات ويوفر لها سيولة تمكنها من القيام بمثل هذا الخطوات لدعم أسهمها بالبورصة ما ينعكس بشكل عام على البورصة والاقتصاد وهو ما يعكس أيضا ارتباط وتشابك كافة القطاعات الاقتصادية بعضها البعض.

وأشاد رئيس البورصة المصرية باستجابة هيئة الرقابة المالية لمطالب مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بتعديل أوجه استخدام أمواله واستثمار جزء منها في سوق الاوراق المالية ورفع هذا المطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ما يعطي رسالة مهمة للمستثمرين بتكاتف جميع الجهات في اتخاذ القرارات السليمة لصالح السوق والاقتصاد.

وناشد رئيس البورصة جموع المستثمرين بالتريث في قراراتهم وأن تبنى على دراسة كاملة لكافة الأبعاد والجوانب في ظل ما تشهده المرحلة الحالية من تقلبات حادة في الأسواق والاقتصاد العالمي.

موضوعات متعلقة

دعاء السيسى لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

114 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في نيويورك

دعاء السيسى لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. رابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. منشورات الربيع توفر إصداراتها مجانًا عبر «رفوف»

«كل يوم كتاب».. مبادرة لاستغلال وقت الفراغ بعد أزمة «كورونا»

«في حضرة الشمس الجليلة».. جديد ريم شعبان

بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين