رئيس البورصة لـ«الدستور»: دعم الرئيس رسالة ثقة باستقرار السوق والتداولات

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة، أمرا يعكس إدراك القيادة السياسة بأهمية مؤسسات الدولة الاقتصادية، ودعم كافة القطاعات، بالاضافة لكونها رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات المختلفة باستقرار الأسواق وقيمة الشركات المقيدة بالسوق.وأضاف «فريد» في تصريحات لـ«الدستور» أن أهمية المبادرات تكمن في التركيز على صناعة الأسواق بصفة عامة وهو المطلوب خلال الفترات المخلتفة خاصة تلك التي تتعرض خلالها الأسواق لأزمات، موضحا أن جاهزية المؤسسات بالدولة لصناعة الأسواق يعد أمرا في غاية الأهمية، لضمان استقرار التداولات واستمراريتها بما يسمح بخلق سوق منتظم، بغض النظر عن عمليات تسعير الأسهم.ولفت رئيس البورصة إلى أن تصريحات الرئيس السيسي المدعومة بمبادرات البنك المركزي نتيجة لضمان استقرار الأسواق، خاصة بعد العواصف التي ضربت الأسواق العالمية على خلفية تفشي فيروس كورونا، وأثر ذلك على اقتصاديات دول العالم المختلفة، مشددا على أن تلك التحركات تعكس إيمان الدولة بمقدرات البورصة وشركاتها المختلفة.وأكد فريد أن المبادرات المختلفة سواء التي جرت الأسبوع الماضي بضخ 3 مليارات جنيه، أو التي أعلن عنها الرئيس اليوم تؤكد الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.ولفت إلى أن الإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي والبنوك المصرية سبقها أيضا إعلان الكثير من الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة عن شراء أسهم خزينة وهو الأمر الذي يعكس أيضا إيمان هذه الشركات بقوتها وأدائها المالي الجيد.وأوضح أن نحو 15 من الشركات المقيدة بالبورصة انتهت من كافة الإجراءات لشراء أسهم خزينة من خلال البورصة وهناك نحو 3 شركات أخرى من المتوقع أن تعلن عن هذه الخطوة ليصل إجمالي الأسهم المطلوب شرائها إلى نحو 400 مليون سهم، ما يؤكد أن هذه الشركات لديها قناعة بأن الهبوط الحالي للأسهم لا يعدو مجرد كونه أمرا وقتيا.وأكد فريد أن هذا التوجه من قبل الشركات المقيدة بالبورصة بمثابة رسالة إيجابية للمستثمرين بأن وضع الشركات جيد وأدائها المالي قوي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيسهم في خفض التكلفة على الشركات ويوفر لها سيولة تمكنها من القيام بمثل هذا الخطوات لدعم أسهمها بالبورصة ما ينعكس بشكل عام على البورصة والاقتصاد وهو ما يعكس أيضا ارتباط وتشابك كافة القطاعات الاقتصادية بعضها البعض.وأشاد رئيس البورصة المصرية باستجابة هيئة الرقابة المالية لمطالب مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بتعديل أوجه استخدام أمواله واستثمار جزء منها في سوق الاوراق المالية ورفع هذا المطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ما يعطي رسالة مهمة للمستثمرين بتكاتف جميع الجهات في اتخاذ القرارات السليمة لصالح السوق والاقتصاد.وناشد رئيس البورصة جموع المستثمرين بالتريث في قراراتهم وأن تبنى على دراسة كاملة لكافة الأبعاد والجوانب في ظل ما تشهده المرحلة الحالية من تقلبات حادة في الأسواق والاقتصاد العالمي.