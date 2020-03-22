«وجه غير مخزي».. الحلقة الأحدث لـ«رسالة من البابا» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، الحلقة الأحدث من حملة "رسالة من البابا" تحت عنوان "وجه غير مخزي".يشار إلى أن رسالة من البابا هي عبارة عن مجموعة من الرسائل الصوتية الموجهة من البابا تواضروس ثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الشعب القبطي عبر تطبيق واتس آب.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.وكان المجمع المقدس للكنيسة منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.