«التعليم» تحسم مصير امتحانات مدارس المتفوقين «STEM»
الأحد 22/مارس/2020 - 06:51 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن.
- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني، ويؤدوا امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام.
- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن.
- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني، ويؤدوا امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام.