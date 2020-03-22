«التعليم» تحسم مصير امتحانات مدارس المتفوقين «STEM»

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن.- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني، ويؤدوا امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام.