فايقة فهيم: قرارات الرئيس الاقتصادية تخفف من أزمة كورونا

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس اليوم، سوف تقلل من تبعات أزمة فيروس كورونا على المجتمع المصري.وأكدت النائبة، في بيان لها، أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية وعلى قدر مقبول من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدما منا وخاصة في القطاع الصحي.وأشارت إلى أن توجيه عدة قرارات داعمه للصناعة والاستثمار تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تخفيف حدة الأزمة، لافتة إلى أن قرارات الرئيس دعمت رجال الأعمال والعاملين في كافة القطاعات وأصحاب المعاشات.وأشادت بقرار ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.