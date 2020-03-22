الصحة العالمية: إصابات كورونا تتجاوز 1000 حالة في إفريقيا

أكدت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية والدول المعنية، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا لأكثر من 1000 حالة.وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن عدد حالات الوفيات بالمرض في القارة السمراء بلغ 17 حالة، موضحة أن أن حالات الإصابة بالمرض ظهرت في أكثر من 40 دولة في افريقيا التي تضم 52 دولة، وأن وأن هناك دولا تضررت على نحو خاص من الوباء من بينها جنوب افريقيا ومصر والمغرب والجزائر.و كانت القارة السمراء، قد بقيت خالية من الفيروس في بداية ظهوره، وتشير تقديرات الخبراء إلى أن مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-) في إفريقيا عالية للغاية، نظرا لضعف الأنظمة الصحية في الكثير من دول القارة.