رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تحث المواطنين على البقاء في المنزل برسائل هاتفية

الأحد 22/مارس/2020 - 06:41 م
الحكومة الهولندية
الحكومة الهولندية
وكالات
طباعة
أرسلت الحكومة الهولندية، رسالة إلى مواطنيها اليوم الأحد، تحثهم على البقاء في منازلهم قدر الأمكان لتقييد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وسط مخاوف من عدم التزام المواطنين بنصائح عدم الخروج.

وقالت الرسالة: "احمى نفسك والآخرين. معا نستطيع هزيمة كورونا".

وتدعو المدن والمجالس المواطنين إلى التوقف عن الذهاب إلى الحدائق والشواطئ والسفر بالقطارات فقط في حالة الضرورة القصوى.

وفي أمستردام، تم إغلاق مواقف السيارات القريبة من الشوطئ وتمت إعادة الناس إلى منازلهم.

ولم تفرض الحكومة الهولندية حظرا للتجوال لاحتواء وباء كورونا، لكنها حثت المواطنين على تجنب الاتصال الاجتماعي والحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين كل شخص وآخر.

وحتى يوم السبت، سجلت هولندا 3600 حالة إصابة بكورونا فضلا عن 136 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

وزير التعليم لـ«الدستور»: حسم أمر امتحانات «3 ثانوى» منتصف مايو

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

114 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في نيويورك

دعاء السيسى لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. رابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. منشورات الربيع توفر إصداراتها مجانًا عبر «رفوف»

«كل يوم كتاب».. مبادرة لاستغلال وقت الفراغ بعد أزمة «كورونا»

«في حضرة الشمس الجليلة».. جديد ريم شعبان

بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين