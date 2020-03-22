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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 1700 «شيشة» فى حملة مكبرة بالقناطر الخيرية

الأحد 22/مارس/2020 - 06:41 م
حملة مكبرة
حملة مكبرة
صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء ضياء عبدالحميد، رئيس مجلس المدينة، حملة مكبرة على الكافيتريات والمقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء ضياء عبدالحميد، رئيس مدينة القناطر، أنه تمت مصادرة قرابة 1700 شيشة من مقاهي المدينة والقرى المجاورة، إضافة إلى غلق 10 مقاهى مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس المدينة أن هناك لجنة متخصصة للمرور على كافة المناطق؛ لرصد المخالفات وتحرير محاضر رسمية ضد أصحابها تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية؛ حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.

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