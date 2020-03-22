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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النائب إيهاب الطماوي داعيًا المصريين للبقاء في المنزل: الوقاية خير من العلاج (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 06:38 م
النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي
كريمة أبو زيد
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وجه النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رسالة للمواطنين عبر «الدستور»، مؤكدًا أنه على المصريين أن يلتزموا بالبقاء في منازلهم لأن هذا سيساهم كثيرا في الوقاية من هذا الفيروس المستجد قائلا «الوقاية خير من العلاج».

وأشاد الطماوي، بما قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المصريين.

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