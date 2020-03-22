النائب إيهاب الطماوي داعيًا المصريين للبقاء في المنزل: الوقاية خير من العلاج (فيديو)

وجه النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رسالة للمواطنين عبر «الدستور»، مؤكدًا أنه على المصريين أن يلتزموا بالبقاء في منازلهم لأن هذا سيساهم كثيرا في الوقاية من هذا الفيروس المستجد قائلا «الوقاية خير من العلاج».وأشاد الطماوي، بما قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المصريين.