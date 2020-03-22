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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يطلق حملة للوقاية من كورونا بالواسطى

الأحد 22/مارس/2020 - 06:38 م
بدوى النويشى،
بدوى النويشى،
عائشة حسن
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أطلق النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، ولجنة حزب الوفد بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، برئاسة محمد الصباغ، حملة "اغاثة الوفد"، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بنى سويف، حتى نهاية شهر مارس، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وتحت رعاية النائب السابق حسن أبو فخره، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بنى سويف.

وتابع النويشى، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن.

وردد شباب الوفد شعارات: "احمي بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".

ونفذت الحملة تعقيم وتطهير المواطنين المترددين على مستشفى الواسطى المركزى من المدخل الرئيسي، وتجوب شوارع مركز ومدينة الواسطى، وقراها.

ووجه النائب الوفدى بدوى النويشى، بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ووسائل الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بتنظيم أحمد عبدالغفار، أمين الصندوق المساعد، وسحر الأزهرى، أمين الصندوق، والدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المركزى، ونائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد سيد عبدالجواد، نائب مدير المستشفى، وسكرتير مساعد اللجنة، والسيدة بدر شمس الدين، رئيسة تمريض المستشفى، عضو هيئة المكتب، ومجموعة من الشباب الوفديين المشاركين.

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