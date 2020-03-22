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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 23 سجينًا وإصابة 83 فى أعمال شغب بكولومبيا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:38 م
أعمال شغب بكولومبيا
أعمال شغب بكولومبيا
سلمى اشرف
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أعلنت حكومة كولومبيا، اليوم الأحد، مقتل 23 شخصا وإصابة 83 في أعمال شغب في سجن في العاصمة بوغوتا، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".

وقررت كولومبيا فرض حالة من الإغلاق العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، في إطار جهود الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس البلاد، إيفان دوكي، في خطاب إلى مواطنيه: "لدينا فرصة خلال الأسابيع المقبلة لإيقاف سرعة انتشار الفيروس، وهذا هو السبب، في إطار حالة الطوارئ، لفرض عزل وقائي جماعي على جميع سكان البلاد".

وأوضح دوكي أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، 24 مارس الجاري، ليستمر حتى الثالث عشر من أبريل المقبل.

ولم يوضح الرئيس ما إذا كان سيتم استثناء أشخاص من هذا الإجراء، لكن سياسة مماثلة تم تطبيقها هذا الأسبوع في العاصمة بوجوتا، استثنت الأطقم الطبية، وسمحت لأفراد بالذهاب إلى محلات السوبر ماركت والصيدليات.

وأغلقت كولومبيا حدودها ومطاراتها لتمنع الدخول إلى أراضيها حتى أمام مواطنيها، وأخضعت للحجر الصحي جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في كولومبيا إلى 158 حالة حتى الآن، دون وفيات.

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