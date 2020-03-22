«مياه المنيا» تطلق مبادرة لتعقيم مستشفيات المحافظة (صور)

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.أضاف الشهاوي أن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه، حيث قامت الشركة بتعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، وأن الشركة مستعدة لتقديم الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة حال طلبها، حيث انتهت الشركة من تطهير مسجدي صلاح الدين والحسين بمدينة المنيا وأن كافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع جميع أجهزة الدولة داخل المحافظة.وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.