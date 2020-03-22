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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه المنيا» تطلق مبادرة لتعقيم مستشفيات المحافظة (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 06:32 م
مياه المنيا
مياه المنيا
المنيا ـ على حسين
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قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

أضاف الشهاوي أن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه، حيث قامت الشركة بتعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، وأن الشركة مستعدة لتقديم الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة حال طلبها، حيث انتهت الشركة من تطهير مسجدي صلاح الدين والحسين بمدينة المنيا وأن كافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع جميع أجهزة الدولة داخل المحافظة.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
مياه المنيا
مياه المنيا
مياه المنيا
«مياه المنيا» تطلق مبادرة لتعقيم مستشفيات المحافظة (صور)
«مياه المنيا» تطلق مبادرة لتعقيم مستشفيات المحافظة (صور)
مياه المنيا
مياه المنيا
مياه المنيا
«مياه المنيا» تطلق مبادرة لتعقيم مستشفيات المحافظة (صور)
«مياه المنيا» تطلق مبادرة لتعقيم مستشفيات المحافظة (صور)

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