رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

400 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» فى إسبانيا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:29 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قرر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السعي للحصول على موافقة البرلمان لتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 11 أبريل، بعد تسجيل نحو 400 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وهو ما رفع حصيلة الوفيات إلى 1720 حالة وفاة.

ونقلت اليوم، وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن إسبانيا تتعامل مع ثاني أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، ورابع أشد وباء على مستوى العالم، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 28572 مقارنة بـ24926 في اليوم السابق.

وبينما لم تحتاج حالة الطوارئ الراهنة، ومدتها 15 يوما والتي تم الإعلان عنها يوم 14 مارس، لموافقة البرلمان، فإنه من المتوقع أن يوافق النواب على طلب سانشيز الذي قال إنه مقتنع بأنهم سوف "يتفهمون الموقف".

وأضاف رئيس الوزراء، أن الأزمة "تظهر أفضل" ما في المواطنين الإسبان، وأشاد بمواطنيه الذين يحترمون القيود الصارمة على الحياة العامة، محذرا في الوقت نفسه من أن "عدم تحمل المسئولية يدمر الأرواح".

موضوعات متعلقة

114 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في نيويورك

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

السيسى لـ«المشككين»: «إنتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا؟»

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

114 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في نيويورك

دعاء السيسى لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. رابط تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

بسبب كورونا.. منشورات الربيع توفر إصداراتها مجانًا عبر «رفوف»

«كل يوم كتاب».. مبادرة لاستغلال وقت الفراغ بعد أزمة «كورونا»

«في حضرة الشمس الجليلة».. جديد ريم شعبان

بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين