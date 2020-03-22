طبيب: أتوقع انحسار كورونا في مصر خلال أسبوعين

توقع الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، انحسار فيروس كورونا في مصر خلال أسبوعين، معلقًا: "أتوقع انتهاء المحنة بعد أسبوعين".وأضاف الخياط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مصر بدأت إجراءات حصار الفيروس مبكرًا، واتخذت إجراءات لم تتخذها إيطاليا إلا بعد وصول عدد الإصابات لألف إصابة، وهو ما تسبب في تفشي الفيروس، وارتفاع حالات الوفيات للمئات يوميًا، والإصابات بالآلاف.وأشار إلى أن 70% أو 80% من المصابين بفيروس كورونا في مصر والبالغ عددهم 294 حالة حتى أمس السبت، لا يعانون من أي أعراض.وتابع أن الحالات المتوفاة هم 4 أجانب، و6 مصريين جميعهم من كبار السن.