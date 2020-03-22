الاحتلال يفرج عن 120 مليون شيكل من أموال السلطة لمواجهة «كورونا»

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تحويل 120 مليون شيكل إلى السسلطة الفلسطينية، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وصادق موشيه كحلون وزير مالية الاحتلال على تحويل 120 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية التي تم احتجازها سابقا، بعد مباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بشأن أزمة انتشار كورونا المستجد "كوفيد-19" في الداخل.وجمد الاحتلال، في ديسمبر الماضي، مبلغ 150 مليون شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بدعوى أنه يتم دفعها لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذين يقومون بعمليات ضد تل أبيب.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إل 945، فيما سجلت السلطة الفلسطينية 59 إصابة.