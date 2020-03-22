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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد

الأحد 22/مارس/2020 - 06:22 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف عن إنهاء خدمة إمامين بالوزارة، خالفا التعليمات الخاصة بغلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة بها، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرًا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزًا ضد المصلحة الوطنية، وبما يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر، وبناء على تحذيراتنا السابقة من أن جزاء مخالفة التعليمات هو إنهاء خدمة المخالف، تقرر إنهاء خدمة كل من:
1- السيد عباس أحمد عباس عبد اللطيف، إمام وخطيب بأوقاف بني سويف، لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.
2- السيد راضي محمد محمد حسن، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد.

وتؤكد وزارة الأوقاف على أمرين:
الأول: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.
الثاني: أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملًا، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

من جانب آخر يشكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل أبناء الوزارة الوطنيين الأوفياء الذين بادروا بإعلاء المصلحة الوطنية والاستجابة الفورية لتوجيهات الوزارة بغلق المساجد غلقًا كاملًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، كما يشكر كل قيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهد في متابعة تنفيذ قرار غلق المساجد، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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