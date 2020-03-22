إغلاق 26 حضانة و13 محل «بلاي ستيشن» وجيم بحي المنتزه

وجّه الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، الإدارات المعنية لشن حملة مكبرة، الأحد، لإغلاق جميع المراكز التعليمية والبلاي ستيشن، وصالات الجيم، ودور الحضانة؛ حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين، وتجنبًا لانتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع قيادات أمن الإسكندرية، ومديرية التربية والتعليم.استهدفت الحملة إغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي، وغيرها من أماكن التجمعات، وتنفيذ الإغلاق الفوري لـ10 دور حضانة، و13 بلاي ستيشن، 2 جيم، بكل من شارع سلمان الفارسي المتفرع من جمال عبدالناصر بالعَصافرة بحري وشارع ملك حفني بحري.وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية (مدير إدارة الخدمات بالحي، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، مدير مركز معلومات التنمية المحلية، ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية، العضو القانوني بالحي)، وبحضور ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية، وممثل التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع قسم شرطة ثان المنتزه والكُول الأمني المصغر ومعاون مباحث القسم.جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وجاري متابعة الحملات لإغلاق المراكز بنطاق الحي؛ حفاظًا على صحة المواطنين.