«المركزي» يضخ 20 مليار جنيه في البورصة تنفيذًا لقرار السيسي

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، عن أنه تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم فورا ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن البنك المركزي سيخصص مبلغ الـ20 مليار جنيه من ميزانيته لشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية.وأوضح المصدر، أن عملية شراء الأسهم ستتم لصالح البنك المركزي، وستبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع، مؤكدا أن المركزي لن يتواني في اتخاذ أية إجراءات لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية.وكان البنك المركزي المصري، أعلن على مدار الأيام الماضية حقبة من الإجراءات لدعم الاقتصاد بدأت بخفض الفائدة 3% وأعقبها قرارات جريئة بتأجيل سداد الديون على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لدعم المدفوعات الإلكترونية.