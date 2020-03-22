"تبرع لمستشفيات الحميات".. مبادرة جديدة لنادي مجلس الدولة

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس المجلس، مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر أبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملًا دعمًا لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.كما قرر فتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالًا لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد.وذكر النادي في بيان له، ليس من بيننا من يمار في شأن خطورة الوضع الراهن، وما نستشعره من خوف، وما يعانيه البعض منا من ألم ومرض، ولكننا نحمل بين جنباتنا يقينا ثابتا أن علينا دور نضطلع به تجاه أهلنا ووطننا، من منطلق الإخاء والتكامل والمودة، ولما كانت العديد من المستشفيات - سيما الصدر والحميات - أضحت تئن تحت وطأة عدم كفاية الإمكانات التي تعينها على مواجهة وباء (كورونا)، مما يجعل تكافلنا ضرورة، فنحن مدعون - بحكم الانتماء الواحد وكون أننا أهل سفينةٍ واحدةٍ نواجه خطرا واحدا - لاستنهاض الهمة، والتأكيد على استمرار توجيه بصلتها نحو المجتمع ودعم جهود الدولة المصرية – التي يشار لها بكل بنان - لمواجهة هذا الوباء اللعين.