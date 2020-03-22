دعاء السيسي لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه عن أزمة انتشار فيروس كورونا، بدعاء جاء في حديث عن الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام).وقال الرئيس خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، اليوم الأحد: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".