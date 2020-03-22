إصابة 19 جنديا إسرائيليا بـ«كورونا».. وجيش الاحتلال يصنع «كمامات»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين صفوفه بلغت 19 حالة، فيما يوجد أكثر من 6 آلاف جندي في الحجر الصحي خشية إصابتهم.وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تشغيل وحدات التكنولوجيا العسكرية من أجل صناعة الكمامات الطبية سواء لأجهزة التنفس، أو الوقاية، في ظل الأزمة التي بدأت في القطاع الطبي الإسرائيلي جراء انتشار كورونا، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.