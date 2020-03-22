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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة تورونتو يطالب جميع الشركات والمتاجر غير الأساسية بالإغلاق

الأحد 22/مارس/2020 - 05:32 م
عمدة مدينة تورونتو
عمدة مدينة تورونتو الكندية، جون توري
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طالب عمدة مدينة تورونتو الكندية، جون توري، اليوم الأحد، من جميع الشركات غير الأساسية إغلاق أبوابها، محذرا من أن الحكومة، قد تتدخل لإجبار هذه الشركات والمتاجر على الإغلاق إذا لم ينفذوا هذه التعليمات قريبا.

ولايزال توري يخضع لعزلة ذاتية منذ عودته من بريطانيا، حيث قال لشبكة "سي بي 24" الكندية ": أوافق على حقيقة أن الشركات تحاول جاهدة إبقاء موظفيها يعملون، ولكنها ليست أساسية، كما أن متاجر الأثاث، والسيارات، والملابس، ليست شركات ضرورية. إن جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية يجب أن تغلق وهذا ما سيحدث".

وأمرت مقاطعة أونتاريو، بإغلاق جميع الحانات والنوادي الليلية، والمطاعم التي لا تقدم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى أماكن الترفيه.

كما أغلقت العديد من الأنشطة التجارية غير الأساسية من تلقاء نفسها، بما في ذلك تجار التجزئة الكبار.

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