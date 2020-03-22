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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك يؤكد أهمية استقلال أجهزة الإعلام الوطنية السوداني

الأحد 22/مارس/2020 - 05:27 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
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شدد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، على أهمية استعادة ثقة الجمهور في أجهزة الاعلام الوطنية، بتعزيز استقلايتها ومهنيتها ومصداقيتها وتمكينها من أداء دورها، بتوفير كل الموارد الضرورية لتحديثها ومواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة التي تعم أجهزة الإعلام العالمية.

واستقبل حمدوك، اليوم الأحد، محمد عبد الحميد المدير العام لوكالة السودان للأنباء، الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا حول أوضاع الوكالة، ودورها المحوري في منظومة الإعلام الوطني والجهود المبذولة لتطويرها بشريا وتقنيا وماديا، وتوسيع وتنويع خدماتها الصحفية المتعددة الوسائط.

وأكد حمدوك الدور الحيوي لأجهزة الإعلام في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وضرورة دعم وتعزيز دور وكالة السودان للأنباء، في السياسة الإعلامية الوطنية، وإيلائها الاهتمام الذي تستحق، باعتبارها أكبر وأهم مصدر للاخبار لوسائل الإعلام السودانية.

وتناول الاجتماع أوضاع الإعلام السوداني بشكل عام والدور المنوط به للاسهام في صنع السلام والاستقرار والاحتفاء بالتنوع والتعبير عنه، وإفساح المجال له وتعضيد جهود اعادة بناء المؤسسات والاقتصاد الوطني ودعم عملية التحول الديمقراطي.

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