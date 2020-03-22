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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

900 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سويسرا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:23 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة فى سويسرا، اليوم الأحد، تسجل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".

وقالت سويسرا، فى وقت سابق إنّها ستجلي مئات من رعاياها العالقين في أمريكا اللاتينية، بعدما ناشدت كل مواطنيها في الخارج العودة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، أنّ طائرتين مستأجرتين يرتقب إقلاعهما الثلاثاء والأربعاء لنقل "نحو 630 شخصا عالقين في البيرو وكولومبيا"، وتتطلع برن أيضًا إلى مساعدة نحو مئة سائح سويسري عالقين في كوستاريكا.

وسيتم الإعلان تباعًا عن رحلات إجلاء أخرى، وتقدّر سويسرا أنّ عدة آلاف من رعاياها لا يزالون في الخارج، ولكن 7،710 فقط مسجلين حاليًا على تطبيق "ترافل ادمين" الذي تشرف عليه الحكومة.

وستتحمل السلطات السويسرية تكاليف إيجار الطائرات، ولكن على السياح دفع ثمن بطاقات السفر.

ونظمّت سويسرا في الأسابيع الأخيرة، عدة رحلات مماثلة بفضل مساعدة دول أخرى. فتمت إعادة سياح كانوا على متن سفينة سياحية في الولايات المتحدة بمساعدة ألمانيا، وعاد آخرون من مدينة ووهان في الصين بمساعدة فرنسية.

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