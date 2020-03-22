زحام مكاتب البريد يثير غضب أهالي دمياط (صور)

انتابت حالة من الغضب أهالي محافظة دمياط، الأحد، بسبب الزحام الشديد على مكاتب البريد، ما يعد تجمّعًا ويمثل خطرًا على صحة الأهالي.قال هانى أبو جلالة، عضو مجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية، مكتب البريد الرئيسي وفروعه بالمحافظة، شهد حالة من الزحام الشديد بين المواطنين، وهو ما لا يتفق وما تقوم به الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن غالبية المترددين من كبار السن ونحن على مقربة من صرف المعاشات وسيكون الازدحام أضعاف ذلك، ولا بدّ أن يكون هناك تنظيم أو آلية للحد من هذا الازدحام الحالي والمتوقع للحفاظ على صحة أهالينا والموظفين.على صعيد آخر، عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا، الأحد، مع الدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الصحة بدمياط؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالموقف الحالي والإجراءات الوقائية والاحترازيّة للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.ووجّهت المحافظ بسرعة إعداد حصر شامل لكافة احتياجات المستشفيات وجميع المستلزمات الوقائية وتحديد المخزون الحالى لسد العجز بالتعاون مع المجتمع المدني.كما أكدت ضرورة توعية أطقم التمريض بالأساليب الوقائية المتبعة فى هذا الشأن لتجنب العدوى، وكذلك تفعيل دور المديرية بتوعية المواطنين وحثهم على البقاء فى المنازل للحد من التجمعات وعدم النزول إلاّ للضرورة القصوى.