الجزائر تعقم شوارع العاصمة

نفذت السلطات الجزائرية اليوم، حملة تطهير وتعقيم واسعة لشوارع مختلف أحياء الجزائر العاصمة استعملت فيها شاحنات ضخ الماء من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.وبحسب بيان لولاية الجزائر العاصمة اليوم فإن حملة التطهير والتعقيم التي بدأتها أجهزة أمن ولاية الجزائر باستعمال عتاد الأمن الوطني (الشرطة) والمتمثل في شاحنات ضخ الماء عبر مختلف الأحياء التابعة لبلديات ودوائر ولاية الجزائر يأتي في إطار مكافحة ظاهرة انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لمختلف الإجراءات الوقائية التي غرضها المساهمة في التقليل من انتشار الفيروس وتنفيذا أيضا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني.وأكد البيان أن عمليات التطهير ما تزال متواصلة ومستمرة حيث تم تنظيف مختلف الشوارع الرئيسية للعاصمة وكذا الأزقة، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية بالحواجز الامنية ونقاط المراقبة تم من خلالها تقديم نصائح وإرشادات لقائدي السيارات الطريق مع توزيع منشورا خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني تتضمن إجراءات وقائية يجب اتباعها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.