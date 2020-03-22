إعصار كورونا يضرب نيويورك.. والإصابات تتجاز الـ8 آلاف

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك لما يتجاوز الـ8 آلاف حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى مؤتمر صحفي بالأمس، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا.وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مدينة نيويورك الأمريكية تستعد لتقنين أجهزة التنفس الخاصة بها لمرضى فيروس كورونا، مع الإعلان عن كارثة كبرى فى المدينة التى تكافح لمواجهة تفشى الوباء القاتل.وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الكارثة يأتى فى الوقت الذى تعد فيه نيويورك إرشادات حول كيفية نشر أجهزة التنفس الحيوية فى ظل نقص كبير فى المعدات الرئيسية التى تشمل أيضا الكمامات والقفازات الجراحية وإمدادات طبية مثل الدم.وكان حاكم نيويورك قد أعلن، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن إدارته تجوب العالم حرفيا بحثا عن الإمدادات الطبية.وكانت إدارة ترامب قد أصدرت، أمس الجمعة، إعلان كارثة فى نيويورك، مركز تفشى وباء كورونا فى الولايات المتحدة.