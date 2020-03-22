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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة الوفد» تطلق حملة تعقيم لدور الأيتام والمسنين والوحدات الصحية بالجيزة

الأحد 22/مارس/2020 - 05:11 م
حملة تعقيم لدور الأيتام
حملة تعقيم لدور الأيتام
إسلام نصير
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أطلقت اللجنة النوعية للسياحة برئاسة أمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، حملة «تعقيم» بالتنسيق مع حملة «إغاثة» كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استهدفت فيها عددًا من دور الأيتام والمسنين، والوحدات الصحية بمحافظة الجيزة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

جاء ذلك بحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وعضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي مجدي حلمي المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وعدد من قيادات وشباب بيت الأمة، حيث استهدفت الحملة تطهير وتعقيم مقر حزب الوفد في الدقي، ومقر المؤسسة الصحفية جريدة وبوابة الوفد، ودار فتيات العجوزة للأيتام والمسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والوحدة الصحية بالجيزة.

وأكدت «رمزي» أن حزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أخذ على عاتقه دعم ومساندة الدولة في جهودها للحفاظ على الوطن والمواطن من خطر فيروس كورونا القاتل، فشكل لجنة الطوارئ الصحية الوطنية، وأطلق حملة إغاثة، وانتشر في المحافظات والمراكز والمدن والقرى بحملات التوعية والتعقيم والتطهير بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ليكون إلى جوار الدولة المصرية، فيما تتعرض له من تهديد من الوباء الذي اجتاح العالم.

وناشدت «رمزي» المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن الازدحام والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن، والبعد عن الاستماع إلى الشائعات الهدامة التي تهدف إلى النيل من الوطن وأمنه واستقراره.

وأضافت مساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، أن لديها الثقة الكاملة في قدرة المصريين على تخطي الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية، واتخاذها الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، وسط دعم ملحوظ ومقدر من القوات المسلحة الباسلة، والشرطة، لتحقيق الهدف المنشود وهو صحة وسلامة ووقاية أفراد الشعب.

وشددت على أن بيت الأمة لم يدخر جهدًا في دعم جهود القيادة السياسية في حربها على فيروس كورونا القاتل الذي يغزو العالم، وهو ليس بجديد على قيادات ورموز وشباب ونساء حزب الوفد الذي حمل على عاتقه الالتزام بمبادئ مساندة الدولة المصرية، والوطن والمواطن، ويقف إلى جوار الشعب المصري فيما يتعرض له من محنة شديدة، منذ أكثر من 100 عام.

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