«كل يوم كتاب».. مبادرة لاستغلال وقت الفراغ بعد أزمة «كورونا»

دشنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر «فيسبوك»، مبادرة جديدة تحت عنوان «كل يوم كتاب»؛ في ظل توقف كل الأنشطة الثقافية والتجمعات الجماهيرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومحاولة الاستفادة من وقت الفراغ بصورة أفضل، والتغلب على حالة الركود الثقافي والمعرفي.وكتبت الصفحة عبر منشور لها: «استفيد بوقتك.. فرصة نستغلها في شيء مفيد.. ترشحلنا إيه من مكتبتك للقراءة؟، وحتختار واحد من أصدقائك تنصحه بقراءته.. يا ترى هتختار إيه ومين؟ #كل_يوم_كتاب».وكانت وزارة الثقافة، قررت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي، وذلك حتى إشعار آخر، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.