مفيش مشكلة في السلع.. 10 رسائل من السيسي للمصريين لمواجهة كورونا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم، مع سيدات مصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.حضر الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام ورئيسة المجلس القومي للمرأة.وترصد «الدستور» أبرز رسائل الرئيس السيسي.- الدولة ليس لديها أي مشكلات في السلع الغذائية «معندناش مشكلة في السلع، مفيش مشكلة في أي حاجة خالص».- حجم الاحتياطي المتوفر لدى مصر من المواد الغذائية لا يقل عن 3 شهور لكل السلع.- معظم دول العالم بما فيها التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، خصصت مليارات الدولارات؛ لمواجهة فيروس كورونا.- تخصيص مصر لـ100 مليار جنيه؛ لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.- الدولة تجهز نفسها لمواجهة خطر جسيم جدا- لو لم تتضافر كل المؤسسات والمجتمع المدني والشعب نفسه، «لو محطيناش إيدينا في إيد بعض، واتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم هنخسر كتير».- منذ 2019 حتى اليوم، حجم التداعي على الاقتصاد العالمي ضخم جدا والمصري أيضا، «والله لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ما كان ممكن نتحمل التداعيات اللي بنمر بيها دلوقتي».- شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاملين في القطاع الطبي بسبب خوضهم حربا شرسة ضد وباء كورونا.- الدولة تسعى ونتمنى الخروج من أزمة فيروس كورونا بأقل أضرار ممكنة.- «أنا هطلب الدعم من المرأة المصرية، من فضلك ساعدينا إن الناس تبقى موجودة في بيوتها، هذا أمر جلل من فضلك».