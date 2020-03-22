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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنوفية يوجه بالانتهاء من مبنى مستشفى الشهداء الجديد

الأحد 22/مارس/2020 - 05:09 م
نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية محمد موسى،
ولاء القاضى
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تفقد نائب محافظ المنوفية محمد موسى، المرحلة الأولى لإنشاء موقف الشهداء النموذجي الجديد المقام على مساحة 339م2 بتكلفة 3مليون جنيه ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا،قام اليوم محمد موسي نائب المحافظ رافقة رئيس مركزومدينة الشهداء ومديرة الادارة الطبية بجولة تفقدية لمستشفى الشهداء المركزي حيث تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى الإستقبال ودفاتر الحالات والباطنة والعناية المركزة وحضانات الأطفال وبنك الدم وغيرها للإطمئنان من المرضى على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمه لهم، هذا وقد استمع نائب المحافظ إلى طلبات وشكاوى المواطنين موجهًا مدير المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم والعمل على راحتهم، كما وجه بفتح منافذ جديده للتذاكر للحد من التجمعات على منفذ واحد وتكليف شركة الأمن بمنع تواجد أية مركبات داخل أسوار المستشفى.

هذا وقد قام نائب المحافظ بجوله تفقدية بشوارع المدينة موجهًا رئيس المدينة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لعملية إحلال وتجديد شوارع المدينة بسرعة العمل والإنتهاء من عملية الرصف مع الأخذ فى الإعتبار نسب الميول وكذا وضع البلاعات لتجنب أى تجمعات للأمطار ورفع جميع الإشغالات،كما أكد على تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد ابوليمون محافظ المنوفية وتفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتنفيذ قرار الغلق في المواعيد المقررة ومنع تقديم " الشيشة " بكافة المقاهي والكافيتريات والأماكن العامة ولايتم التهاون مع المخالفين يأتي هذا في إطار الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا،مشددًا على متابعة كافة الإجراءات بنطاق قرى المركز.

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