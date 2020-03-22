«أبونا في الجامع»: كهنة كنيسة بالصعيد يعقّمون مساجد المراغة

«شكرًا للمصريين اللّي تكاتفوا مع الدولة لمجابهة كورونا»، بينما كانت كلمات الثناء والشكر تأتي من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر شاشات التلفاز وأثير الإذاعة، كان الأساقفة ومسؤولي كنيسة العذراء بنجع السواقي الشورانيّة في مركز المراغة بسوهاج يتبادلون أدوارهم لتعقيم مساجد القرية، بالتعاون مع شبابها الذين راحوا يوزعون الكمامات والمطهّرات على الأهالي داخل منازلهم في لفتة أثبتت معدن المصريين وقت الشدائد.وقال القس يوسف صديق، كاهن كنيسة السيدة العذراء بنجع السواقي الشورانية بمراغة إن المبادرة كان شعارها «اغسل ايديك وخليك في البيت»، حيث قمنا بتعقيم مساجد القرية والنجوع المجاورة وبعض الأماكن التي يتردد عليها أبناء القرية.أضاف القس يوسف، لـ«الدستور»، أنه تم تطهير جميع الحوائط والشوارع لتكون آمنة للأهالي والمارة، كما تم تعقيم كنيسة العذراء، إضافة إلى مسجدي السلام وأحَباب المصطفى، مع تَوعية أهلنا بخطورة فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه واتباع العادات الصحية والأغذية المتاحة لرفع مناعة الجسم.أشار كاهن كنيسة السيدة العذراء إلى أننا نسيج واحد والكل يعرف معدن المصريين في وقت الشدة، وأنه جاء اليوم لنتكاتف جميعًا في حربنا ضد هذا الوباء اللعين وبذل الجهد للوقاية منه، خاصة مع الجهود التي تبذلها الدولة في شتى المناحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية.