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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زوجة زعيم أكراد تركيا تستغيث: كورونا متفشي في السجون

الأحد 22/مارس/2020 - 05:08 م
زوجة زعيم الأكراد
زوجة زعيم الأكراد صلاح الدين دميرتاش
إسراء صلاح الدين
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وجهت زوجة زعيم الأكراد صلاح الدين دميرتاش رسالة إلى الحكومة التركية، تكشف فيها تفشي فيروس كورونا في السجون، وفقًا لما نشرته صحيفة "تركيش مينت" التركية.

وقالت باشاك دميرتاش عبر رسالة فيديو نشرت على تويتر، "إنها المرة الأولى منذ سجن زوجي الذي دام 176 إسبوعًا لم استطع زيارته".

وتابعت "لم يتمكن الآلاف من مثلي من رؤية أحبائهم هذا الأسبوع بسبب الفيروس التاجي، فهناك العديد من الأشخاص لديهم أمراض مزمنة وكبار في السن، في ظل تكدس المساجين في العنابر وعدم وجود تهوية كافية أو مواد تطهير لازمة أو أشعة شمس، كما أنهم لا يتبعون نظام صحي في طعامهم، بخلاف النظافة التي لا تعرف طريق السجون التركية".

وأكدت الصحيفة أن الحكومة التركية تخطط لإطلاق سراح ما يصل إلى 100 ألف سجين بسبب الوباء، ولكنها تستنثي المتهمين بالإرهاب، وهو ما يعني أن كافة المعتقلين السياسين لن يتضمنهم الإعفاء والذي سيتضمن جرائم الفساد والقتل والسرقة وباقي الجرائم الأخرى.

وتابعت أنه تم سجن صلاح الدين دميرتاش في نوفمبر 2016 مع فيجن يوكسيكداك، كلاهما الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي (HDP)، بسبب مزاعم الإرهاب.

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