النيابة العامة توضح موقف اختبارات وظيفة معاون دفعة 2019

أصدرت النيابة العامة حول التساؤلات بشأن وظيفة معاون نيابة عامة دفعة ٢٠١٩.وقالت النيابة في بيانٍ لها، إنه إزاء تلقي الصفحة الرسمية للنيابة العامة تساؤلات عدة عن مواعيد اللقاءات التي كانت محددة للمرشحين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة ٢٠١٩ أمام التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري؛ فنحيطكم علمًا بتأجيل مواعيد تلك اللقاءات، على أن تحدد مواعيد بديلة لاحقًا، وسيخطر كل مرشح بموعده هاتفيًا.