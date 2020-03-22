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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 646 حالة إصابة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:04 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان وصلت إلى 646 حالة، لكن لم يتم الإعلان عن حظر تجوال في البلاد حتى الآن.

أعلن الطيران المدني باكستان، أمس السبت، عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى 4 أبريل لاحتواء كوفيد-19.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية الأربعاء الماضي، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل حالات جديدة في أقاليم: السند" و"البنجاب" و"خيبر بختونخوا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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