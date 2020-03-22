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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة السودانية: 76 مليون دولار لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:04 م
كورونا
كورونا
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قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إن وزارته حددت مبلغ ٧٦ مليون دولار للتصدي لوباء فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدعم الذي قدمته قوى مجتمعية، سيساهم كثيرا في توفير هذا المبلغ.

ونُظم اليوم في الخرطوم لقاء لهذا الغرض، ضم اتحاد أصحاب العمل ورجال المال والأعمال وشركات الاتصالات واتحاد المصارف، بحضور عضوي مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر، وصديق تاور، وعدد من الوزراء.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الوزارة ستعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للعاملين بالمعابر والمطارات ومواقع الحجر والعزل الصحي، التي ستعينهم على أداء مهامهم وحمايتهم.

من جانبه، أشاد الفريق الركن إبراهيم جابر بالاستجابة السريعة لاتحاد أصحاب العمل ورجال المال والأعمال واتحاد المصارف وشركات الاتصالات وقطاعات الشعب السوداني بالداخل والخارج، لتقديم الدعم لخطة القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد مقدرة الشعب السوداني على تجاوز أزمة جائحة كورونا، مشيدا بالدعم الذي قدمته الأطراف المشاركة في الدعم، والذي بلغ أكثر من 200 مليون جنيه سوداني (الدولار يعادل ٥٥ جنيها في البنك المركزي) كدفعة أولى، لدعم الخطة الصحية للتصدي للجائحة.

من جانبه، أكد وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، أن وزارته وضعت ثلاثة محاور للتصدي للوباء تمثلت في دعم وزارات الصحة الاتحادية والولائية لاحتواء ومكافحة الوباء، إلى جانب التنسيق بين وزارتي المالية والصحة لمخاطبة منظمات المجتمع الدولي الثنائية والأممية لتلقي الدعم في هذا الجانب، اضافة إلى التحسب للآثار الاقتصادية المتوقعة في حال حدوث أي تطور سلبي للجائحة.

من جهته، أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل هاشم مطر، أن الاتحاد سينظم العديد من المبادرات لأصحاب العمل ورجال المال والأعمال والشركات والمؤسسات، من أجل تقديم الدعم الذي يُمكن الدولة من تجاوز أزمة جائحة كورونا.

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