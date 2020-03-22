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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حصر احتياجات مستشفيات دمياط لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:04 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الدكتور محمود طلحة مرسى مدير مديرية الصحة بدمياط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالموقف الحالى والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ووجهت المحافظ بسرعة إعداد حصر شامل لكافة احتياجات المستشفيات وجميع المستلزمات الوقائية وتحديد المخزون الحالى لسد العجز بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما أكدت أيضًا على ضرورة توعية أطقم التمريض بالأساليب الوقائية المتبعة فى هذا الشأن لتجنب العدوى وكذلك تفعيل دور المديرية بتوعية المواطنين وحثهم على البقاء فى المنازل للحد من التجمعات وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

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