حصر احتياجات مستشفيات دمياط لمواجهة فيروس كورونا

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الدكتور محمود طلحة مرسى مدير مديرية الصحة بدمياط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالموقف الحالى والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.ووجهت المحافظ بسرعة إعداد حصر شامل لكافة احتياجات المستشفيات وجميع المستلزمات الوقائية وتحديد المخزون الحالى لسد العجز بالتعاون مع المجتمع المدني.كما أكدت أيضًا على ضرورة توعية أطقم التمريض بالأساليب الوقائية المتبعة فى هذا الشأن لتجنب العدوى وكذلك تفعيل دور المديرية بتوعية المواطنين وحثهم على البقاء فى المنازل للحد من التجمعات وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.